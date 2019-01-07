سنة حبساً لمنتحل صفة مندوب جمعية خيرية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة شاب آسيوي في العقد الثالث من عمره، بالحبس عاماً والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد اتهامه بانتحال صفة موظف إحدى الجمعيات الخيرية بإمارة أخرى، وتزوير بطاقة العمل لجمع مبالغ نقدية لحسابه الشخصي من المتبرعين باسم الجمعية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقى شرطة رأس الخيمة بلاغاً من أحد المواطنين في إمارة رأس الخيمة، يفيد بوجود شخص آسيوي الجنسية يقوم بطلب مبالغ مالية لمصلحة جمعية مقرها خارج الإمارة، وذلك بعد شك المواطن في أسلوب المتهم بجمع المال لمصلحة الجمعية التي كان يرتدي الشعار الخاص بها، ليتم القبض عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بتزوير بطاقة العمل وشعار الجمعية الخيرية الذي كان يرتديه، حيث استغل إقبال المتبرعين على تقديم التبرعات والصدقات لحسابه الشخصي، ليتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة، حيث وجهت النيابة العامة العديد من التهم؛ منها النصب والاحتيال للمصلحة الشخصية، وجمع وتلقي الأموال بدون ترخيص، وانتحال صفة موظف في الجمعية الخيرية.