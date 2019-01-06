شرطة أبوظبي تحبط تهريب 231 كلغ «هيروين» بين بلدين آسيويين

المصدر: أبوظبي - البيان

أسهمت معلومات أمنية قدمتها شرطة أبوظبي، دولياً، في إحباط تهريب 231 كيلوغراماً من مخدر الهيروين، كانت مخبّأة في تجاويف سرية في مركب صيد بحري، وصلت إلى دولة آسيوية قادمة من بلد آخر تمهيداً لإعادة تصديرها.

وأعرب ضابط ارتباط إحدى سفارات الدول الصديقة، عن بالغ تقديره لجهود شرطة أبوظبي وتعاونها بتقديم معلومات ذات أهمية، مكّنت الدولة التي وصلت إليها الكمية من اعتراض الشحنة، وإحباط محاولة تهريبها، في ديسمبر 2018.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إن جهود محاربة هذه الآفة السامة يمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، وإلقاء القبض على مهرّبيها ومروّجيها، للقضاء عليها حمايةً للمجتمعات من مخاطرها.

ولفت إلى علاقات شرطة أبوظبي، ونظيراتها في التعاون المشترك بالتصدي للمخدرات، من أجل تعزيز الأمن، وترسيخ الأمان في المجتمعات.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أنه تم تفكيك هذا النشاط الإجرامي الدولي، بعد التوصّل إلى معلومات دقيقة أكدتها عمليات البحث والتحري، وتحديد مسار الشحنة والكمية.

وأضاف، أنه جرى نقل المعلومات الأمنية إلى الجهات المختصة، ما أسفر عن سرعة التحرّك في تعقّب السموم المخدرة، وإفشال مخطط التهريب .