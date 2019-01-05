شرطة أبوظبي تحبط تهريب 231 كيلو هيروين بين بلدين آسيويين

المصدر: البيان الإلكتروني

أسهمت معلومات أمنية قدمتها شرطة أبو ظبي، دولياً، في إحباط تهريب 231 كيلو جراماً من" الهيروين"، وصلت إلى دولة آسيوية قادمة من بلد آخر تمهيداً لإعادة تصديرها.

وأعرب ضابط ارتباط إحدى سفارات الدول الصديقة، عن تقديره لشرطة أبوظبي بتقديم معلومات ،أسهمت في إفشال تهريب الكمية في ديسمبر 2018.

من جانبه أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبو ظبي، أن تعاون شرطة أبوظبي، ونظيراتها يعززان التصدي للمخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمعات. ولفت إلى الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة والقبض على مهربيها ومروجيها حماية للمجتمعات من مخاطرها.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أن تفكيك هذا النشاط الإجرامي تم نتيجة ،لنجاح عمليات البحث والتحري في توفير معلومات دقيقة، وتحديد مسار الشحنة والكمية.

وأفاد أنه أسفر عن توفير المعلومات إلى الجهات المختصة، سرعة التحرّك في تعقّب السموم المخدرة، وإفشال مخطط التهريب، وضبط آسيويين ، ضالعين في الجريمة، بينهما التاجر الرئيسي.