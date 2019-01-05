محكمة الشارقة تنظر قضيتي سرقة سيارات وهاتف متحرك

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

ألقت شرطة الشارقة القبض على المتهم (ع.م) من جنسية دولة عربية، أثناء قيامه بسرقة محتويات مركبة متوقفة في منطقة اليرموك، وبعد التحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة.

وكذلك قيامه بعدد من السرقات المتفرقة شملت أكثر من عشر سيارات أخرى لا يتذكر عددها بالتحديد.الشاب الذي واجهته محكمة جنح الشارقة بالتهم المنسوبة إليه بسرقته لمحتوى سيارات من مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، فيما استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات في القضية، حيث أكدوا أن بلاغا ورد لهم يفيد بوجود عدة سرقات بمناطق متفرقة بالشارقة، وأكثرها تتركز في اليرموك.

وخلال مراقبة المنطقة تم الاشتباه بالمتهم، ومراقبته، وضبطه متلبساً بالجرم المشهود وأثناء سرقته لإحدى السيارات وإنه هو من قادهم وأرشدهم إلى أماكن سرقة السيارات، واعترف بسرقته لمحتويات السيارات عن طريق إتلاف بابها أو كسر زجاجها، وسرقة ما بداخلها. وبمواجهته بأقوال الشهود، أكد أنها صحيحة، وقال إن ما اقترفه كان خاطئا، وطلب الحكم وعليه تم حجز الدعوى للحكم بتاريخ 20 يناير المقبل.

ونظرت محكمة جنايات الشارقة قضية سرقة خادمة لهاتف متحرك من منزل كفيلها، والهروب من المنزل بعد ذلك، حيث تم فتح بلاغ فيها لدى الشرطة تحول للمحكمة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن خمس سنوات.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها، وقالت إنها لم تقم بالسرقة،، إذ أرادت العودة لبلادها ورفضت زوجة الكفيل إلغاء كفالتها، وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 14 يناير المقبل لاستدعاء الشهود والاستماع لأقوالهم، مع استمرار حبس المتهمة.