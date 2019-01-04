2008 بلاغات تلقتها شرطة رأس الخيمة في ليلة 1 يناير

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت 2008 بلاغات خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وبدون تسجيل أية حوادث بليغة، عدا بعض الحوادث المرورية البسيطة التي تم احتواؤها سريعاً من قبل الفرق المختصة، حيث شهد الاحتفالية آلاف الأشخاص في جزيرة المرجان برأس الخيمة الذين توافدوا من جميع إمارات الدولة.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: «إن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات ليلة رأس السنة أسهمت بشكل كبير في تقليص السلبيات، وتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم خدمات أمنيه بجودة وإتقان لأفراد الجمهور».

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر لكل فرق العمل الشرطية والأمنية وكل رجال القطاع الأمني الذين تواجدوا على مدار اليوم لتأمين الاحتفالات بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تبث معلومات أولاً بأول، عبر صفحات شرطة رأس الخيمة الحالة الأمنية والإرشادات على مدار الساعة.

وأكد العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة إن «الانتشار الأمني والمروري في طرقات الإمارة كان حاضراً قبل الاحتفالات بوقت كافٍ، وتم تسيير دوريات أمنية ومرورية على الطرقات، وفي محيط جزيرة المرجان لمنع وقوع أي حوادث في تلك الليلة التي تشهد احتفالات بمشاركة العديد من الجاليات».

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة نشرت ما يقارب 160 دورية مرورية ومدنية، ودراجات مرورية ومركبات الإسعاف والتدخل السريع.