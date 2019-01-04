القبض على آسيويين نشرا فيديو مُسيئاً لعملة الدولة

المصدر: دبي - البيان

قبضت شرطة دبي، على رجلين آسيويين في العقد الثاني من عمرهما، لتورطهما في نشر فيديو مُسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحدهما برمي أوراق نقدية من فئة الـ 1000 درهم على أرضية سيارة، ووطئها بواسطة قدمه، وسط تشجيع من الثاني، الذي كان يتولى مهمة قيادة السيارة.

استهجان

وأحالت شرطة دبي، ملف الآسيويين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، حيث أقرا بتصوير الفيديو المُسيء، من أجل التظاهر أمام متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، أن أفعال المتهمين غير المسؤولة، أثارت ردود فعل سلبية واستهجاناً من قبل أفراد المجتمع، بعد مشاهدتهم للفيديو الذي نشراه على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من إساءة، ما دفع دوريات شرطة دبي الإلكترونية إلى تحديد هويتهما، ومن ثم العمل على إلقاء القبض عليهما.

وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني، بأفراد المجتمع، التنبه لدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون استخدامهم لها بمسؤولية وإيجابية، بعيداً عن التصرفات الخارجة، سواء عن القيم أو العادات أو التقاليد، أو من خلال التصرفات المسيئة التي تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.