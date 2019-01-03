شرطة دبي تلقي القبض على أسيويين نشرا فيديو مُسيء لعملة الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة شرطة دبي القبض على رجلين أسيويين في العقد الثاني من عمرهما لتورطهما في نشر فيديو مُسيء على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحدهما برمي أوراق نقدية من فئة الألف درهم على أرضية سيارة ووطئها بواسطة قدمه، وسط تشجيع من الثاني الذي كان يتولى مهمة قيادة السيارة.

وأحالت شرطة دبي ملف الأسيويين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، حيث أقرا بتصوير الفيديو المُسيء من أجل التظاهر أمام متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، أن أفعال المتهمين الغير مسؤولة أثارت ردود فعل سلبية واستهجان من قبل أفراد المجتمع بعد مشاهدتهم للفيديو الذي نشراه على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من إساءة، ما دفع دوريات شرطة دبي الإلكترونية إلى تحديد هويتهما ومن ثم العمل على إلقاء القبض عليهما.

وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني بأفراد المجتمع التنبه لدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون استخدامهم لها بمسؤولية وإيجابية بعيداً عن التصرفات الخارجة سواء عن القيم أو العادات أو التقاليد أو من خلال التصرفات المسيئة التي تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.