3 سنوات حبساً لمزوّري عقود إيجار بأختام مقلدة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر بمعاقبة ثلاثة متهمين عرب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والغرامة للمتهم الثالث في القضية بمبلغ 150 ألف درهم لتزوير عقود إيجار، مستخدمين أختاماً إلكترونية مقلدة، كما قضت المحكمة بإبعاد المتهمين عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الثلاثة بتقليد ختم رسمي ومحررات إلكترونية لإحدى الدوائر الحكومية في رأس الخيمة، واستعمالها في تزوير محررات رسمية وأختام خاصة بعقود إيجار شقق سكنية ومحال تجارية.

وتم اكتشاف هذه الوقائع بعد بلاغ تقدمت به مالكة أحد العقارات في رأس الخيمة بعد اكتشافها واقعة تزوير أحد المستأجرين لديها، حيث فوجئت بتمديد المستأجر لعقد الإيجار بطريقة غير قانونية لمدة عام.