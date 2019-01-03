المؤبد لعاملين قتلا مسؤولهما في العمل بهدف السرقة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

قضت محكمة جنايات دبا الفجيرة بمعاقبة متهمين آسيويين بالسجن المؤبد وإلزامهما دفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه وهو مسؤولهما في العمل الذي تعرض للضرب المبرح بأداة حادة بهدف سرقة أمواله ليتوفى متأثراً بإصابته الخطيرة.

وتعود تفاصيل القضية عند ورود بلاغ من قبل عمال إحدى الشركات الخاصة للأجهزة الأمنية بالمنطقة، بتعرض رئيس العمال (آسيوي) لإصابات بليغة نتيجة تعرضه لهجوم وضرب من قبل عاملين فرا هاربين ، وعليه انتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ وباشروا التحقيق مع العمال والتعرف على ملابسات القضية ، وجرى البحث ليتم ضبط المتهمين وتوجيه تهمة قتل المجني عليه بهدف سرقته، وإحالتهما إلى القضاء ليتم الحكم عليهما بالمؤبد ودفع الدية الشرعية.