تأجيل قضية مقتل شاب على يد عربية إلى 9 يناير

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أجّلت محكمة العين، أمس، النظر في قضية مقتل شاب على يد سيدة عربية في منطقة العين إلى 9 من يناير الجاري، إلى حين قيام النيابة العامة في العين بتقديم شهادة وفاة المجني عليه.

يُذكر أن شرطة أبوظبي نفت سابقاً قيام السيدة العربية بإطعام أجزاء من جسد القتيل لعمال بعد قتله، ودعت كل أفراد المجتمع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام باختلافها إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.