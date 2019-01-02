النظر في دعوى استيلاء على 282 مليون درهم من شركة استثمارية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء في دعوى تقدم بها رجل أعمال خليجي، يتهم فيها أعضاء بمجلس إدارة ومسؤولين في المجموعة الاستثمارية، بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 282 مليون درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي ببلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بتعرض شركته التي تعمل في مجالات الاستثمار، لجريمة استيلاء على المال من قبل 5 اشخاص بينهم أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولون فيها، وذلك بعد ان شرعوا في أبرام صفقات مالية وعقود استثمارية لعقارات ومشاريع مختلفة، نجحوا من خلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الـ 282 مليون درهم.

وخلال الجلسة وبالنداء على المتهمين من قبل هيئة المحكمة، تبين حضور المتهم الأول فيما تخلف باقي المتهمين عن حضور الجلسة، كما تبين حضور الشاكي، والذي طلب من قاضي المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى حين اعلام المتهمين الأربعة الاخرين، وحضورهم، نظراً لتورطهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء.

وبعد مداولات بين القاضي والشاكي والمحامية التي حضرت الجلسة، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 الجاري لحضور باقي المتهمين.