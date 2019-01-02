يتوفى في طريق عودته لبلاده بعد 30 عاماً خدمة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

نهاية مأساوية عاشها مغترب هندي في رحلة العودة إلى موطنه بعد قضاء 30 عامًا خدمة في شرطة الشارقة. إذ توفى راجان بيلاى من ولاية كيرالا بجنوب الهند فى حادث سيارة عندما كان عائدا إلى منزله من مطار تريفاندروم الدولى الأحد.

وكانت كيلومترات قليلة تفصله عن منزله الواقع في منطقة كولام في ولاية كيرالا قبل أن يتعرض المغترب لحادث مميت بسبب اصطدام السيارة التي كان يستقلها بحافلة سياحية. وأصيب ابنه الوحيد الذي كان في استقباله بالمطار بجروح وتم نقله إلى المستشفى.



ونقلت صحيفة الخليج تايمز عن أحد زملاء راجان في العمل قوله إنه في حالة صدمة ولا يصدق ما حدث، إذ كان قد التقى براجان قبل أسبوع من انتهاء خدمته في الإمارات وكان سعيد ويتطلع لبداية حياة جديدة مع عائلته.