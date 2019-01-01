5 سنوات سجناً والإبعاد لمتهم انتحل صفة رجل أمن

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، في جلستها أمس، بمعاقبة المتهم «ش. أ» - آسيوي الجنسية - بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه لانتحاله صفة رجال التحريات، ومحاولته خطف سيدة آسيوية مستغلاً انهيار صحتها خلال ممارستها الرياضة.

وتفصيلاً؛ قام المتهم باعتراض المجني عليها وشاب آخر سعى لتقديم المساعدة لها ووجّه التهم إليهما، واقتادهما بمركبته.

وفور تحرك المركبة أمر الشاب بالنزول والانتظار لحين إيصال المجني عليها للمستشفى، وعلى الفور قاد المركبة لإحدى المناطق الصحراوية وحاول الاعتداء عليها ولكنها لم تمكنه من نفسها، حيث سارعت بالهروب وطلبِ النجدة بعدما غرزت إطارات المركبة في الرمال ليتم الإمساك بالمتهم.