يتاجر في الحشيش مقابل حصة مخدرات!

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام شاب عربي، بحيازة 20 كغم من مادة مخدر «الحشيش» للاتجار فيها، مقابل الحصول على كلغم من الكمية لنفسه، للحكم إلى جلسة 30 يناير الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد تواصل أحد المصادر السرية للشرطة مع أحد تجار المخدرات الكبار خارج الدولة، والاتفاق معه على أن يشتري منه كمية من المخدرات، حيث إن هذا التاجر معروف عنه نشاطه الإجرامي في الدولة ووجود اتباع له بداخلها، يقومون باستلام المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروّجين.

حينها أرسل التاجر معلومات للمصدر السري تفيد بأنه سيتم تسليم المواد المخدرة عن طريق «وسيط» ورفض الإفصاح عن طريقة التسليم والشخص المسؤول عن تسليم البضاعة إلا قبل موعد التسليم بعدة ساعات وذلك حرصاً منه على حماية أفراد عصابته. وعثر رجال الشرطة على لفافة وزنها 1كلغ خلف مقعد السائق بسيارة المتهم.