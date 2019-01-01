يسرق مركبة ويدلّ الشرطة على مكان وجودها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حجزت محكمة جنح الشارقة الحكم في قضية آسيوي متهم بسرقة مركبة وإخبار الشرطة بالمكان الذي خبّأها فيه، إلى تاريخ 20 من شهر يناير القادم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شخص آسيوي بسرقة مركبة من أمام منزل صاحبها، وبتقديم صاحب المركبة بلاغاً بالواقعة في مركز الشرطة، وعليه تم التحري عن السارق لتتمكن من معرفة مكانه والقبض عليه، وبالتحقيق معه أقرّ بقيامه بسرقة المركبة ودلّ الشرطة على المكان الذي خبّأها فيه.

وقال شاهد الضبط الأول وهو شرطي: «إن المتهم اعترف بعد القبض عليه بالسرقة وأرشدني إلى مكان المركبة التي سرقها وخبأها خلف محال تجارية بمنطقة اليرموك، كما أكد شاهد الضبط الثاني أقوال الشاهد الأول».

وأنكر المتهم الذي مثل أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليه، وطلب من هيئة المحكمة حجز الدعوى فتم الاستجابة لطلبه.