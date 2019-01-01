«الاتحادية العليا» ترفض طلب تحويل 3 إناث إلى ذكور

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد مداولات استمرت لأكثر من عامين، وعلى 3 درجات للتقاضي (ابتدائية واستئنافية وعليا)، أسدلت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة أمس، الستار على دعوى تقدمت بها 3 فتيات، يطالبن فيها بتحويل جنسهن إلى ذكور، حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة وثاني درجة، برفض الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم 3 فتيات خلال عام 2016، بدعوى إلى محكمة أول درجة، يطالبن فيها بتعديل أسمائهنّ في السجلات الحكومية.

وأوضحن في دعواهن، أنهن أجرين جراحات ناجحة في إحدى الدول الأوروبية، تم على إثرها تحويلهن إلى ذكور بشكل كامل، مرجعات السبب في إجرائهن للعملية، إلى وجود عيوب خلقية، حيث تظهر عليهن الملامح الرجولية، إذ إن الشعر ظاهر على شاربهن، والصوت خشن، وغيرها من الصفات التي تميز الرجل عن المرأة.