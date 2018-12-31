شرطة رأس الخيمة تطلق غرفة عمليات متحركة لتأمين احتفالات رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة غرفة عمليات متحركة لتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة التي تستضيفها جزيرة المرجان وتسجيل رقماً قياسياً جديدأً في موسوعة غينيس ضمن أطول خط مستقيم للألعاب النارية، وكسر الرقم الحالي 11.83 كيلومتراً.

وأكد العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات، أن إطلاق غرفة العمليات المتحركة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في تأمين سلامة الجمهور المشارك في احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، والتأكد من جاهزية وفاعلية جميع الإجراءات، بما يضمن تغطية ونجاح خطط الاحتفال.

وأضاف: تم تخصيص عدد من الدوريات المرورية والمدنية، لتنظيم حركة السير على الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة جزيرة المرجان، وتنظيم المداخل والمخارج إلى مواقف المركبات والتي تستوعب 27 ألف مركبة، بالإضافة لمنصات المشاهدة المخصصة للجمهور لمشاهدة الاحتفالات على الواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة.