تأجيل قضية الشروع في القتل إلى 6 يناير المقبل

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أجلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، محاكمة شاب خليجي، متهم بطعن شاب خليجي بسكين في يده وصدره، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، وذلك إلى جلسة 6 يناير المقبل.

إدانة

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بإدانة المتهم عن جريمة الشروع في القتل بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وألزمته بأن يؤدي للمجني عليه 30 ألف درهم على سبيل حكومة العدل.

دفاع

وخلال جلسة، أمس، حضر دفاع المتهم، لكن لم يحضر المتهم من محبسه، نظراً لظروفه المرضية، كونه مصاباً «بالأنفلونزا»، وطالبت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المجني عليه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به للمجني عليه إلى الحد الذي يفي بالأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت به، مشيرة إلى أن المبلغ المقضي به لا يتناسب البتة مع ما أصاب المجني عليه من أضرار.