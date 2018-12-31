أفريقية تُفقد صديقتها البصر بمادة حارقة

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، شابة أفريقية، بتهمة رش امرأة أخرى من جنسيتها بمادة حمضية حارقة، نتج عنها تشوه وجهها بالكامل، وإعاقة بصرية كاملة، وفقدان للحركة في عدة مناطق في جسدها، وقدَّر الطبيب الشرعي نسبة العجز الناجم عن الحروق بـ 100 %.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية، التي وقعت في مارس الماضي، فإن المجني عليها توجهت إلى مقر سكن رجل تعرفه هي والمتهمة، من أجل أخذ حذائها الذي نسيته هناك، لكنها تفاجأت بخروج المتهمة من دورة المياه، وهي تحمل قارورة كانت تحتوي على المادة الحارقة، وسكبتها على وجهها وبقية أنحاء جسدها، ما تسبّب بحروق خطيرة لها نتيجة هذه المادة الحارقة، قبل أن يسارع الرجل الذي كان موجوداً في المنزل إلى نقلها إلى المستشفى، حيث تم إجراء عدة عمليات لها لمعالجة الحروق وترقيع الجلد في الأماكن المتضررة.

أما المتهمة، فأنكرت التهمة الموجهة إليها أمام الهيئة القضائية، ولم يُفصح عن السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة.