لص يقتحم منزل خليجية ويهددها بخنق طفلها

المصدر: دبي - البيان

اتهمت النيابة العامة في دبي تنفيذي مبيعات آسيوياً، بتهديد ربة بيت خليجية بخنق طفلها، أثناء محاولته ليلاً تنفيذ جريمة سرقة في منزلها، في محاولة منه لإجبارها على الصمت بعدما كشفت أمره.

وقالت النيابة: إن المتهم البالغ من العمر 26 عاماً أشار للمجني عليها إلى أنه سوف يقوم بخنق طفلها بيديه عندما تفاجأ بها وقت دخوله إلى غرفة نومها منتهكاً حرمة مسكنها، وكان ذلك مصحوباً بطلب التزامها الصمت وعدم الصراخ حتى لا يتم ضبطه.

وأقر المتهم في محضر استدلالات الشرطة، بدخول منزل المجني عليها من خلال إحدى النوافذ المفتوحة، وفور دخوله شاهد المجني عليها وطفلها، وطلب منها التزام الصمت عن طريق الإشارة، وإلا فسوف ينفذ تهديده، وبالفعل صمتت الأم قليلاً حفاظاً على حياة طفلها، ومن ثم بدأت في الصراخ بعدما خرج من غرفة نومها، وأبلغت والدها على الفور والذي سارع إلى إبلاغ الشرطة.

وأشارت المجني عليها في تحقيقات النيابة إلى أن إنارة الغرفة كانت كافية لتسمح لها بالتعرف إلى ملامح المتهم الذي تم عرض صورته عليها عند الضبط وتعرفت إليه.