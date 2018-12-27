الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل أعمال بمستندات مزورة

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والأخر موظف شحن، بتهمة، الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل اعمال من جنسيتهما بطريقة احتيالية وبصفة كاذبة بان ولجا الى حساب المجني عليه البنكي وانتحلا شخصيته، وطلبا تفعيل خدمة التحويل الالكتروني (أون لاين) ومن ثم تمكنا من الإجابة عل الاسئلة الأمنية، قبل ان يرسل لهما البنك اسم المستخدم ورمز المرور على رقم الهاتف الذي زوراه باسم الضحية.

وبينت النيابة ان المتهمين ولجا الى حساب المجني عليه بعد الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور واطلعا على بيانات المجني عليه كافة ومن ثم حولا مليوني درهم من حسابه الى حساب شركته والمخول بالتوقيع عنها متهم هارب.

وأشارت النيابة الى ان المتهمين استوليا شريحة بدجل فاقد باسم شركة المجني عليه، بان اوهما موظف شركة الاتصالات بان المتهم الثالث الهارب شريك ومدير في الشركة محل الدعوى، وقدما المستندات المزورة وطلبا شريحة بدل فاقد والذي كان ما شانه خداع الموظف وحمله على استصدار وتسليم الشريحة للمتهمين، خصوصا وان أحدهم –هارب-، كان مديرا وشريكا في شركة المجني عليه وام يُطلب منه أصول تلك المستندات كونه قدم أصل شهادة عدم ممانعة.

أقوال المجني عليه

وشهد المجني عليه البالغ من العمر 40 عاما بانه غادر الدولة في أواخر يونيو الماضي وعاد بعد شهرين، ولدى مراجعته البنك لغرض تحديث بياناته، تفاجا بخصم مبلغ مليوني درهم من حسابه على 10 دفعات، وتم تزويده بكشف حساب، فأنكر عليهم قيامه باي عملية سحب او تحويل من حسابه، مضيفا لهم انه لم يتلق أي رسالة على هاتفه حول خصم المبلغ من حسابه، فأشاروا عليه بفتح بلاغ لدى الشرطة.

وأضاف انه بمراجعة شركة الاتصالات، تبين ان رقمه لا يعمل، فاستصدر بدل فاقد، واستفسر من الشركة عن سبب عدم تلقيه أي رسالة خصم من الحاسب على رقم جواله فأفادوه ان احد الأشخاص تواصل مع الشركة وطلب بدل فاقد اثناء ما كان خارج الدولة ،و قدم مستندات ومن ثم تم استصدار بظل فاقد له، وعليه تقدم بفتح بلاغ جنائي في مركز الشرطة ليتبين ان المتهمين انتحلوا شخصيته وتواصلوا مع شركة الاتصالات وقدموا مستندات مزورة وتمكنوا من استصدار شريحة هاتف باسم المجني عليه الذي ترد اليه رسائل السحب والايداع من حسابه ومن ثم تواصلوا مع البنك وانتحلوا شخصيته وتمكنوا من تفعيل خدمة تحويل المبالغ المالية الكترونيا عن طريق خدمة ال" اون لاين" ، واستلام اسم المستخدم و رمز المرور ، قبل ان يتمكنوا من تحويل المبالغ المستولى عليها الى حساباتهم وحساب اشخاص اخرين .

وقال شرطي في تحقيقات النيابة أن المتهمين كان يسعون للحصول على البيانات البنكية الخاصة بالعملاء بالتواطؤ مع موظفين في تلك البنوك، لإخبارهم بالحسابات الخامدة التي لا تكون عليها حركات مالية كثيرة، ومن ثم يزودونهم بأرقام الهواتف المسجلة في البنك وبيانات العملاء، ثم يتولى أحد المتهمين الهاربين تزوير مستندات أولئك العملاء لاستصدار شريحة بدل فاقد باسم الضحايا تمهيدا لاستخدامها في عملية النصب والاستيلاء من الحسابات عبر خدمة التحويل الإلكتروني.