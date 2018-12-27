مدني أبوظبي يخمد حريقاً في مستودعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي حريقاً في مستودعين لمواد البناء والأخشاب في جزيرة الريم بأبوظبي نتج عنه تعرض أحد رجال الإطفاء لإصابة صنفت بالمتوسطة.

ونجحت الفرق في منع انتشار الحريق إلى المستودعات المجاورة ووصف الحادث بالمتطور بسبب وجود الأخشاب ومواد سريعة الإشتعال وباشرت التبريد فور الإنتهاء من الإطفاء وحصر النيران.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني،و المنشآت والتأكد من توافر طفايات حريق بشكل كافٍ.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي قد تلقى بلاغاً، يفيد بنشوب الحريق في تمام الساعة الثالثة و 4 دقائق بعد ظهر أمس ( الأربعاء)، في مستودعين في جزيرة الريم بأبوظبي.

وتحركت فرق التدخل السريع والدفاع المدني من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.