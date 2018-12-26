وفاة إماراتية و4 من أبنائها إثر حادث مروري في السعودية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

توفيت سيدة إماراتية وأربعة من أبنائها، وأصيبت شقيقتهم الخامسة في حادث سير تعرضت له العائلة في محافظة النعيرية بإمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وأجريت لهم صلاة الجنازة بجامع السوق في محافظة النعيرية وتم دفنهم بمقابر المحافظة.

وقال أحد أقرباء الأسرة: «إن الحادث وقع أثناء ذهاب الأسرة إلى المملكة العربية السعودية لقضاء العطلة الشتوية المدرسية بمحافظة النعيرية، حيث وقع الحادث قبل وصولهم للمخيم الذي كانوا من المفترض قضاء العطلة به»، موضحاً أن الأسرة كانت تستقل سيارتين، الأولى بها الأم والأبناء، والسيارة الثانية يستقلها الأب وأفراد آخرون، حيث فوجئت المركبة التي بها الأم والأبناء بسيارة مقابلة تسير بسرعة شديدة. وأشار إلى أن الابنة الناجية تبلغ من العمر 18 عاماً.