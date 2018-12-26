يسرقون سلعاً حديدية بمساعدة أحد عمال الشركة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حجزت محكمة جنايات الشارقة في جلستها صباح أمس، الحكم في قضية متهم فيها أربعة أشخاص آسيويين بسرقة سلع حديدية من شركة معدات وأدوات كهربائية، إلى تاريخ 7 من يناير المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة إلى قبل نحو شهر حين توجه المتهمون الثلاثة بمساعدة المتهم الرابع الذي يعمل في الشركة في الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الشركة الواقعة في إحدى المناطق الصناعية بتوجيه من المتهم الذي يعمل في الشركة .

والذي حدد لهم التوقيت المناسب الذي يضمن لهم عدم وجود أحد من حراس وموظفي الشركة، الأمر الذي مكّنهم من دخول الشركة ووضع كميات كبيرة من البضاعة وهي عبارة عن سلع حديدية وأدوات كهربائية تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات الآلاف من الدراهم، في سيارة النقل الخاصة بالشركة والتي وفرها لهم المتهم الثالث ونقلوها إلى أحد المخازن في الصناعية رقم 4، وبعد أن وضعوا البضاعة في المخزن افترقوا؛ كلّ إلى مكان سكنه.

وأجلت المحكمة الحكم لحين ضبط المتهم الرابع من أجل الاستماع لأقواله.