عامل بقالة يلقى حتفه بعد سرقة خليجي بطاقة هاتف

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

أسفرت محاولة هروب محتال من جنسية خليجية، احترف سرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية، في دهس ووفاة عامل بقالة آسيوي الجنسية.

الواقعة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، بدأت تفاصيلها بورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بوقوع حادث دهس، أمام إحدى البقالات التجارية، نتج عنه إصابة عامل بإصابات بليغة، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.

وعلى الفور حضرت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ وشرعت في إجراءات البحث والتحقيق في حيثيات الواقعة، ليتبين لهم بأن المتهم، لجأ إلى الاحتيال على بائع البقالة (المجني عليه) دون أن يترجل من مركبته.

حيث طلب منه إحضار بطاقة تعبئة رصيد بقيمة 55 درهماً وعند تسلمه للبطاقة، ضغط بقوة على دواسة البنزين في محاولة منه للفرار. حينها تمسك عامل البقالة بباب مركبة المتهم في محاولة يائسة منه للإمساك بالمتهم ومنعه من الهروب. وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى منتصف يناير المقبل لحضور محامٍ للدفاع عن المتهم.