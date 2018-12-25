شرطة الشارقة تنفي صدور قرار جديد بتخفيض المخالفات المرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% حيث أن الخبر الذي أعيد نشره وتداوله يعود إلى شهر أكتوبر من عام 2017م حين تقرر تخفيض المخالفات المرورية في ذلك الوقت بمناسبة احتفالات شرطة الشارقة بيوبيلها الذهبي .

ودعت شرطة الشارقة أفراد الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الإلتفات لمثل هذه الأخبار، ومتابعة أخبار شرطة الشارقة والبيانات التي تصدر عنها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الإجتماعي.