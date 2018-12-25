إغلاق منشأتين غذائيتين بأبوظبي لمخالفتهما الاشتراطات الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري، بحق منشأتين غذائيتين بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية «مخبز وأسواق السد»،.

والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-2256898، والمنشأة الغذائية «مطعم مولتن مي»، وتحمل رخصة تجارية رقم CN-2326249، نظراً لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأتين على المخالفات، وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري، سيستمر، طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً، بعد تصويب أوضاع المنشأتين، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري بحق منشأة مخبز وأسواق السد، سبقه قيام مفتشي الجهاز بتوجيه 3 مخالفات للمنشأة في ديسمبر الجاري، ومخالفة في أكتوبر الماضي.

لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، تتمثل في انتشار الحشرات في مناطق تحضير المنتجات، وتكرار المنشأة للمخالفة ذاتها، وعدم الالتزام بتطبيق معايير صحة وسلامة الغذاء.

وحول أسباب الإغلاق الإداري لمنشأة مطعم مولتن مي، أفاد القاسمي بأن قرار الإغلاق، جاء نتيجة تكرار رصد مخالفات لبنود عالية الخطورة، بدون اتخاذ المنشأة لإجراءات تصحيحية، تمنع حدوثها مرة أخرى، موضحاً أنه تم توجيه مخالفتين اثنتين للمنشأة خلال يوليو وأغسطس الماضيين، إلى جانب إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الفترة ذاتها، وتحرير مخالفة ثالثة.

وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال ديسمبر الجاري.وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية، لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منا على مستوى الرقابة الصارمة، التي يطبقها مفتشو الجهاز.

مشيراً إلى أن جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية، الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.وناشد القاسمي، الجمهور بالتواصل مع الجهاز، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.