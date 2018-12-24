محاكمة آسيوية تسلمت طرداً يحوي أدوات سحر وشعوذة

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، 8 يناير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية سيدة آسيوية، متهمة باستلام طرد مرسل لها من بلدها الأصل، يحتوي على أدوات تستخدم في السحر والشعوذة.

وتفصيلاً، نفت المتهمة أمام هيئة المحكمة، ممارستها لأي من أعمال السحر والشعوذة، مشيرة إلى أنها لا تعرف شيئاً عن الطرد المرسل إليها، حيث إنها تلقت رسالة على هاتفها المحمول، مرسلة من شركة البريد، تفيد بأن لها طرداً عليها الحضور لاستلامه، وبالذهاب للشركة، طالبوها بتسديد رسوم الاستلام، والانتظار، وخلال 30 دقيقة، حضرت الشرطة وتم القبض عليها.

وقالت إنها سددت الرسوم فقط، ولم تستلم الطرد فعلياً، ولم تكن تعرف محتوياته، كما أن تفتيشها وتفتيش منزلها، لم يسفرا عن ضبط أي أدوات يمكن أن تستخدم في أعمال السحر، مشيرة في ردها على سؤال لهيئة المحكمة، عن بعض الأحراز التي تم ضبطها في منزلها، بأنها عبارة عن كشاف وقطعة القماش التي تم ضبطهما في منزلها، تستخدمهم في صلاتها.

فيما أكد محامي المتهمة خلال الجلسة، انتفاء صلة المتهمة بالواقعة، لعدم وجود أي دليل يثبت وجود صلة بينها وبين الراسل، أو علمها بمحتويات الطرد، حيث إنها ذهبت إلى شركة البريد، بناء على الرسلة التي وصلتها فقط. وقال عند ضبط المتهمة، لم يجدوا معها أي أدوات للسحر، كما أنها تقييم في الدولة منذ عام 2005، ولم تتهم بأي جريمة من قبل، مشيراً إلى انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، ملتمساً منها الحكم ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.