انتحل صفة شرطي لاستعادة 108 آلاف أقرضها لأحد الأشخاص

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أقرض آسيوي شخصاً يعرفه 108 آلاف درهم لكنه لم يتوقع وقوفه بسبب هذه البادرة متهماً أمام محكمة جنايات الشارقة بالتهديد بالتزوير والنصب والاحتيال والسرقة.

وقال المتهم إنه سئم من مطالباته المتكررة للمبلغ المالي الذي أعطاه للمجني عليه، مشيراً إلى أنه فكر واهتدى إلى انتحال صفة رجل شرطة بغرض إخافة المجني عليه وإجباره على تسديد المبلغ فادعى أنه يعمل في الشرطة، كما عمد إلى سرقة لوحة مركبة المشتكي ما دفع المجني عليه لفتح بلاغ لدى الشرطة ضد المتهم لحماية نفسه وأملاكه.

مواجهة

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فاعترف بها مؤكداً أن ما اقترفه كان خطأ، ولكنه فعل كل هذه التهم الموجهة له بسبب عدم سداد المجني عليه المبلغ المالي الكبير الذي أخذه منه، وبعد العديد من المحاولات التي قام بها معه، لكنه رفض إرجاع المال أو حتى جزء منه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 9 يناير المقبل لاستدعاء المجني عليه، وسماع أقواله مع استمرار حبس المتهم