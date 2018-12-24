أم تلتمس من المحكمة الرحمة بولدها لتعاطيه «القنب الهندي»

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شاب «خليجي» بحيازة مواد مخدرة، وتعاطي مؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، وقررت تأجيل القضية للحكم إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، لإرفاق لائحة السوابق القضائية للمتهم.

وقدمت والدة المتهم خلال حضورها الجلسة، مذكرة دفاع بالنيابة عن المتهم وموافقته، وأرفقتها ببعض المستندات، والتمست الرأفة والرحمة لنجلها مراعاة لظروفه الشخصية والاجتماعية، فيما وبخت المحكمة المتهم على سلوكه وطالبته بضرورة تقويم سلوكه والخجل من أبنائه ووالدته.

كما أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، وأنكر حيازته لمخدر القنب الهندي، أو تعاطيه وقيادة مركبته تحت تأثيره، ولم يبرر السبب وراء إظهار تقرير الفحص الطبي الذي أجري له، احتوائه على المادة المخدرة في جسده، متمسكاً بالنفي.

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وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 28 عاماً ومتزوج ولديه أطفال، وسبق اتهامه في قضيتي تعاطٍ، الأولى صدر ضده حكم بالغرامة 20 ألف درهم والحبس 6 أشهر.