وفاة طفلتين وإصابة والدهما وشقيقتهما بحادث في العين

المصدر: العين - البيان

شيعت مدينة العين بعد عصر أمس الطفلتين مريم حمد العرياني 10 سنوات، وشقيقتها ميثاء حمد العرياني 6 سنوات، إلى مثواهما الأخير، بعد الصلاة عليهما في مسجد الشهيد سعيد النيادي في منطقة مزيد.

وكانت الطفلتان قد توفيتا أول من أمس، إثر حادث أليم جراء تصادم مركبتين بمنطقة القابل القريبة من منطقة مزيد على الحدود العمانية، حيث تعرضت المركبة التي كانت تقلّ أفراد الأسرة إلى تصادم مع سيارة قادمة من الطرف الآخر، ما أسفر عن وفاة الشقيقتين وإصابة والدهما حمد سلطان العرياني وشقيقتهما شيخة، بإصابات بليغة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.