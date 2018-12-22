ضبط عصابة سرقت 4 ملايين درهم من سيارة نقل أموال

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على عصابة من الجنسية الأفريقية أقدمت على سرقة 4 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال في أقل من 24 ساعة، في عملية أطلق عليها «عملية الغدر».

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال، وسرعة تجاوبهم مع البلاغ وإلقاء القبض على الجناة في زمن قياسي، مؤكداً أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكن فرق العمل من القبض على كل مَن تسوّل له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

وأثنى اللواء المري في الوقت ذاته على جهود خبراء التحليل في مركز تحليل البيانات الجنائية التي أدت إلى رصد المتهمين والكشف عن هويتهم.

ومن جانبه، ثمّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الجهودَ التي يقوم بها فرق العمل الميداني في إدارة البحث الجنائي، التي تتمتع بخبرات طويلة تجعلها قادرة على كشف الجريمة مهما كان غموضها، مشيداً بفريق عمل البحث الجنائي الذي استطاع تسخير التقنيات الحديثة من خلال مركز تحليل البيانات الجنائية، بدلاً من أساليب البحث والتحري التقليدية في الكشف عن المتهمين، ما كان له الأثر في إلقاء القبض عليهم بسرعة فائقة.

تفاصيل القضية

ومن جانبه أوضح العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً يفيد بتعرُّض سيارة لنقل الأموال للسرقة، وذلك في منطقة اختصاص الراشدية، وعلى الفور تم تشكيل فرق العمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن سيارة نقل الأموال كان يوجد بها ثلاثة موظفين، اثنان من الجنسية الآسيوية والثالث من الجنسية الأفريقية، وكانت تحتوى على مبلغ 20 مليون درهم، وعندما قام الموظفان الآسيويان بالنزول من السيارة والذهاب لقضاء حاجتهما، انتهز الموظف الغادر الفرصة وقام بسرقة 4 ملايين درهم ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أنه من خلال عملية البحث والتحري اتضح أن هناك تخطيطاً مسبقاً للمتهم بالاتفاق مع عصابة من نفس جنسيته، وعليه تم وضع خطة عمل للإمساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ المسروق، حيث تم تشكيل فرق العمل الميدانية كلاً حسب مهامه واختصاصه، وباستخدام الدعم التقني من قبل مركز تحليل البيانات الجنائية المجهز بأحدث تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي تم تحديد أماكن أوكار العصابة والكشف عن خطتهم في كيفية التصرف في المال المسروق.

ومن خلال عملية البحث والتحري الواسعة النطاق تم تحديد هوية شخص من نفس الجنسية لجأت إليه العصابة لتخبئة المال المسروق لحين تهدأ الأوضاع والابتعاد عن الأنظار ظناً منهم أن الشرطة لن تصل إليهم.وأوضح العميد جمال الجلاف أنه بعد اجتماع فرق العمل تم تحديد ساعة الصفر لضبط جميع المتهمين في القضية الذين تمركزوا في دبي والشارقة وعجمان، وبالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي في تلك الجهات، تمكنت فرق العمل وبحرفية عالية من مباغتة أفراد العصابة والقبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المسروق، وذلك في أقل من 24 ساعة.

توجيهات

وقال العميد الجلاف إن تواصل القائد العام ومتابعته الميدانية لعمليات البحث والتحري وتوجيهاته كان حافزاً كبيراً لروح فريق العمل، مشيراً إلى أن فريق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على استعداد لمواجهة التحديات التي قد تحدث أو أي جريمة قد تقع أو تُرتكب في أنحاء الدولة، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى المستويات وتعزيزهم بضباط من خبراء البحث والتحرّي لكي يكون هنالك فريق متكامل يتصدى لتلك التحديات.

شروط

دعا العميد جمال الجلاف جميع شركات نقل الأموال إلى التقيد بالشروط والالتزامات والمعايير التي وضعتها شرطة دبي بالتنسيق مع إدارة نظم الحماية، مؤكداً وضع المعايير للحد من الجرائم قبل وقوعها حفاظاً على الأمن والممتلكات.