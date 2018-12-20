اتهام 3 آسيويين بسرقة مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات من فيلا

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس، 3 آسيويين عاطلين عن العمل بتهمة سرقة مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة، ومجوهرات وساعات و«اكسسوارات» ثمينة من ماركات عالمية، وصكوك أرض وجوازات سفر ومستندات رسمية أخرى، من فيلا في منطقة البرشاء، مستغلين خلوها من قاطنيها، وكذا خلو الطريق المجاور لها من المارة.

وقالت النيابة إن المتهمين سرقوا من الفيلا 550 ألف ريال سعودي و120 ألف دولار أميركي، وسبعة آلاف فرنك فرنسي، وأربعة آلاف يورو، إضافة الى خزنتين، ومجوهرات، وساعات وأقلام فاخرة، زيادة على صكوك أراض وجوازات سفر ومستندات رسمية أخرى، بعد تمكنهم من كسر قفلي بابي الفيلا الأمامي والخلفي، للاستيلاء على المنقولات المذكورة.

وقال شرطي خلال التحقيقات: وردت في العام 2015 معلومات من شرطة الشارقة حول إلقاء القبض على المتهم الأول بسبب سرقته محتويات منزل، وضبط مجوهرات وأغراض أخرى بحوزته، أقر حينها أن تلك المسروقات تم الاستيلاء عليها نتيجة سرقة عدة منازل وفلل في دبي.

وأضاف أن المتهم أقر أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في سرقة الفيلا المشار إليها في هذه الواقعة.