5 سنوات سجناً لآسيوي قتل زميله في السكن

المصدر: دبي - رامي عايش

قضت محكمة الجنايات في دبي أمس بسجن عامل بناء آسيوي 5 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بقتل زميله في السكن وابن موطنه، بسكين، وتعاطي المشروبات الكحولية.

تحقيقات

وبحسب ما جاء في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة في هذه القضية التي وقعت في نهاية مارس الماضي في مقر سكن القاتل والمجني عليه في منطقة المحيصنة الثانية، فإن القاتل والمقتول كانا وقت حدوث الجريمة تحت تأثير المشروبات الكحولية،.

وإن الأول انزعج من تحدث المغدور في هاتفه بصوت مرتفع، ورميه ملابسه من الشرفة على الأرض، ما أشعل خلافاً بينهما، وتبادلا السب والشتم، فتوجّه الفاعل على أثره إلى غرفته، وأحضر سكيناً كانت مخبأة أسفل سريره، استخدمها في طعن المقتول في بطنه حتى فارق الحياة على الفور.