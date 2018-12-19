3 سنوات حبساً لآسيوي بتهمة حيازة وتعاطي «الترامادول»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أصدرت المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي حكماً على شاب آسيوي يبلغ من العمر 25 عاماً بالسجن 3 أعوام بتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية «الترامادول»، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم.

وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية جميلة البلوشي أن الشاب الآسيوي الذي يقطن منطقة العين قد اعتاد على تعاطي عقار «الترامادول» بعد إصابة تعرض لها سابقاً، وعلى إثر ذلك تم وصف العقار له بناء على وصفة طبية.

وبعد تعافيه من الإصابة لم يتوقف عن تناول العقار بل أدمن على تعاطيه.

وأضافت البلوشي: «وبعد فشله في أخذ الترامادول عن طريق وصفة طبية لجأ مباشرة لأحد المصادر الذي كان منزله مراقباً في منطقة العين آنذاك، واشترى كميات كبيرة منه لتعاطيه. ووضع ما اشتراه في مركبته، وعند خروجه من العمل تعاطى قرصاً واحداً. و لأن السيارة كانت مراقبة أيضاً فقد تم ضبطه لتلبسه في القضية كونه كان يتردد على منزل الشخص الذي يبيع العقار المخدر».