مواطن يتنازل عن حقه في قضية «كسر يده»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تنازل شاب مواطن عن حقه الشخصي أمام الهيئة القضائية في محكمة استئناف أبوظبي، أمس، بقضية الاعتداء عليه، بعد أن أقدم متهم خليجي، يسكن بالمنطقة ذاتها التي يقطن فيها الشاب، على الاعتداء عليه بواسطة «حجر»، ما تسبّب في إحداث كسر بيد الشاب المواطن.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام زوجة المتهم بالاتصال به هاتفياً، وإبلاغه عن وجود شخص أمام المنزل يريد الدخول إليه عنوة، وعلى الفور تحرك المتهم إلى منزله، وعند الوصول، وجد زوجته خارج المنزل.

والشاب المواطن يقف على مقربة من المكان، فاعتقد بأنه الشخص الذي أبلغت عنه الزوجة، فركض مسرعاً باتجاهه وأخذ بيده «حجراً» كان موجوداً على الأرض، ليشرع بضربه، وإحداث إصابة بليغة في يده، نقل على إثرها لتلقي العلاج.