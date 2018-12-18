محاكمة مالك محل لبيعه مقتنيات وأغراضاً مقلدة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 25 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية اتهام مالك محل من جنسية آسيوية، متهم بعرض حقائب وعطور وساعات ومقتنيات مقلدة، تحمل شعار علامتين تجاريتين معروفتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المشترين، ببلاغ إلى الجهات المعنية عن وجود محل لبيع المقتنيات، يعرض أغراض ومقتنيات مقلدة، مشيراً في الوقت نفسه بأنه اكتشف الجريمة، بعد أن اشترى من المحل إحدى المقتنيات، ليتبين له بأنها مقلدة ورديئة الصنع، وذلك خلفاً للمنتج الأصلي.

وبحضور ممثلو الجهة المعنية إلى المحل، تبين لهم من خلال إجراءات البحث والتدقيق في المنتجات المعروضة، صحة أفادت الشاكي، كما اتضح لهم وجود منتجات أخرى تحمل شعار علامة تجاري ثانية، تعرضت هي الأخرى لعملية التقليد، ليتم احالت مالك المحل إلى محكمة أول درجة والتي أصدرت بحقة حكماً بتغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

وخلال جلسة أمس أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إلية، وقال بانه لم يكن يعرف بان المنتجات التي بحوزته مقلدة وغير سليمة، فيما دفع محامي الدفاع خلال مرافعته بانتفاء أركان الجريمة، باعتبار أن موكله قام باستيراد البضاعة، مقدماً مذكرة طالب فيها الحكم ببراءة من التهم المنسوبة إلية.