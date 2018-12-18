مواطن يتنازل عن حقة في قضية "كسر يده"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تنازل شاب اماراتي عن حقه الشخصي أمام الهيئة القضائية في محكمة استئناف أبوظبي أمس، في قضية الاعتداء عليه، بعد أن أقدم متهم خليجي، يسكن في نفس المنطقة التي يقطن فيها الشاب، على الاعتداء عليه بواسطة "حجر"، الأمر الذي تسبب في إحداث كسر في يد الشاب المواطن.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوجة المتهم بالاتصال به، هاتفياً وإبلاغه عن وجود شخص أمام المنزل يريد الدخول إليه عنوه، وعلى الفور تحرك المتهم إلى منزله، وعند الوصول، وجد زوجته في خارج المنزل، والشاب المواطن، يقف على مقربة من منزله، فاعتقد بأنه الشخص الذي أبلغت عنه الزوجة، فركض مسرعاً باتجاه وأخذ بيده "حجراً" كان موجود على الأرض، ليشرع بضرب الشاب، وإحداث إصابة بليغة في يده، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وخلال الجلسة عرض قاضي المحكمة على الطرفين تأجيل القضية إلى حين التوصل إلى صلح يرضيهما، وعندما وافق الطرفان، شرع القاضي في حث الشاب المواطن على إنهاء الخلاف بالطرق الودية، ليقرر الشاب حينها التنازل عن حقة والقبول بالصلح مع المتهم.