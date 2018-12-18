وفاة طفل عربي غرقاً في حوض سباحة برأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي طفل عربي يبلغ من العمر 3 سنوات غرقاً في أحد أحواض السباحة الخاصة بأحد الفلل الفندقية برأس الخيمة.

وتفصيلاً، أشار العقيد أحمد عبد الله جكه المنصوري رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 7:00 من مساء أمس الأول، يفيد بتعرض طفل للغرق في أحد الفلل الفندقية، وعلى الفور تم تحريك الجهات المختصة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، حيث تمت محاولات إسعافه لكنه فارق الحياة أثناء نقله للمستشفى، وتم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد العقيد المنصوري، جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والانتباه لأبنائهم خاصة الأطفال منهم وعدم تركهم بمفردهم حول أحواض السباحة حتى لا يتعرضو للسقوط داخله وغرقهم، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الطفل داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.