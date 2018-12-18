ينتقم من مديره بسرقة 22 جواز سفر من مكان عمله

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أقدم آسيوي على سرقة 22 وثيقة رسمية «جوازات سفر» من خزنة الشركة التي يعمل بها، وأبلغ مديره بأنه هو من قام بعملية السرقة انتقاماً منه لوجود خلافات مالية بينهما.

ومثّل المتهم أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، حيث وجّهت له تهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، وتناول المشروبات الكحولية.

حيث اعترف وكرر اعترافاته، مبرراً فعلته بوجود مطالبات مالية على مديره، وهو الأمر الذي دفعه للقيام بسرقة جوازات السفر، بعد أن دخل إلى مقر الشركة وفتح الخزنة، لافتاً إلى أنه لم يسرق أي أموال، وأنه هو من وشى على نفسه، وأخطر مديره بأن الجوازات بحوزته وأبلغ المشتكي الشرطة، حيث تم القبض عليه وتحويله للقضاء. وأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى 9 من الشهر المقبل.