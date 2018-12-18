خلاف بين صديقين يفضي إلى وفاة أحدهما

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس حكماً بحبس ممرض آسيوي 3 سنوات، مع عقوبة الإبعاد عن الدولة، لإدانته بالاعتداء بالضرب على صديق له من جنسيته، والتسبب في وفاته.

تحقيقات

وبحسب التحقيقات النيابية في هذه القضية فإن الجاني، تشاجر مع المجني عليه نتيجة أسباب تتعلق برغبات مخلة بالآداب، استنكرها «الجاني» الذي دفعه أرضاً، فسقط وتعرض إلى إصابات ونزيف، قبل أن يحضر أشخاص آخرون، و يفرقوا بينهما.

وتضيف التحقيقات أن المدان غادر المكان بعد فض الشجار مع المجني عليه، ليتفاجأ بعد عودته بنحو نصف ساعة بأن «الأخير» قد فارق الحياة، وأن أحد الأشخاص الذين تدخلوا للتفريق بينهما، وأبلغ الشرطة التي حضرت إلى المكان، وألقت القبض على المتهم الذي حاول التنصل من الجريمة، بأن اختلق رواية مغايرة للواقعة، مقرراً بأنه طورد والمجني عليه من قبل آسيويين «اعتدوا على الضحية بالضرب حتى توفي».