القبض على المتورّطين بشجار في مكان عام

المصدر: دبي ـ البيان

ألقت شرطة دبي القبض على عدد من الشباب تورطوا في مشاجرة بأحد الأماكن العامة، وسجلها أحد رواد المكان وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت حذرت شرطة دبي من عواقب نشر فيديوهات أو صور تنتهك خصوصية الآخرين دون إذن مسبق.

وقال العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي: إن شرطة دبي ألقت القبض على المتورطين في المشاجرة وهم مجموعة من المراهقين بعد 5 دقائق من تلقي البلاغ ونقلوا إلى مركز الشرطة المختص.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المراهقين المضبوطين، فتمّ استدعاء آبائهم وتسجيل تعهدات عليهم بعدم تكرار هذا التصرف، حرصاً على مستقبل هؤلاء الشباب، وحفاظاً على الأماكن العامة.

تحذير

من جهة أخرى أكد القاسم أن تصوير مثل هذه الأحداث ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي غير قانوني، إذ يعد انتهاكاً لخصوصية الآخرين وإساءة للأماكن العامة التي تحظى بأكبر قدر من الرعاية والاهتمام وتتمتع بسمعة عالمية.

وقال: إن وسائل الإعلام ذاتها غير مسموح لها بالتصوير إلا في حالة حصولها على رخصة من السلطات المعنية، لكن فيما عدا ذلك لا يحق لأي شخص التصوير حتى لو كان بهدف نبيل، لأن من حق الشخص المتضرر أو الذي تم تصويره مقاضاة المصور حتى لو كان المتضرر مجرماً أو مطلوباً.