عودة زوجته الثانية إلى عصمته يُدخله المحاكم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 26 من الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب عربي، بصفع ابنه الوحيد وسب زوجته الأولى (والدة الطفل)، إثر خلاف نشب بينهم، بعد أن قام الأب بإعادة زوجته الثانية التي سبق وأن طلقها إلى عصمته مرة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم شقيق المتهم الجهات المعنية، فيديو تصويري التقطه عبر عدسة هاتفة المتحرك، يظهر فيه الزوج وهو يقوم بضرب طفله البالغ 7 سنوات وسب وقذف زوجته أمام باقي أفراد الأسرة.

وذلك بعد أن احتجت الزوجة الأولى على قيام زوجها بإعادة زوجته الثانية التي سبق وأن طلقها إلى عصمته، وإدخالها مرة أخرى إلى منزل الزوجية التي يقيمون فيه جميعاً. وأمام هيئة المحكمة اعترف الزوج بتهم سب وقذف زوجته الأولى.