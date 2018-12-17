يدخل شقيقه السجن إثر خلاف على إعادة الزوجة الثانية لعصمته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، يوم 26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب عربي، بصفع ابنه الوحيد وسب زوجته الأولى (والدة الطفل)، إثر خلاف نشب بينهما، بعد ان قام الأب بإعادة زوجته الثانية التي سبق وأن طلقها إلى عصمته مره أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم شقيق المتهم الجهات المعنية، لفيديو تصويري التقطه عبر عدسة هاتفه المتحرك، يظهر فيه الزوج وهو يقوم بضرب طفله البالغ 7 سنوات وسب وقذف زوجته أمام باقي أفراد الأسرة، وذلك بعد أن احتجت الزوجة الأولى على قيام زوجها بإعادة زوجته الثانية التي سبق وأن طلقها إلى عصمته، وإدخالها مرة أخرى إلى منزل الزوجية الذي يقيمون فيه جميعاً.

وأمام هيئة المحكمة اعترف الزوج بتهم سب وقذف زوجته الأولى، موضحاً أنه شرع في سب زوجته بعد أن قامت الأخيرة بشتمه وإهانته أمام الجميع، منكراً في الوقت نفسه تهمة الاعتداء على ابنه بالضرب أو صفعة على وجه كما تدعي الزوجة الأولى.

وطالب المتهم من هيئة المحكمة منحه فرصة لتسليمها "فلاش ميموري" يحتوي على مقطع مصور للواقعة، التقطته إحدى شقيقاته والذي يظهر حيثيات الواقعة بشكل أكبر وأوضح من الفيديو الذي سلمه شقيقه، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم مع منح المتهم فرصة لتسليم الفيديو الثاني خلال 3 أيام.