تطرد والدتها من المنزل إرضاء لزوجها الجديد

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بعبارة "هي نور عيني ... ويدي اليمني في الحياة" بدأت أم أمام محكمة استئناف ابوظبي اليوم، شرح تفاصيل قصتها بنبرات من الحزن والأسى على ما آل إليه واقع حال أسرتها اليوم.

وتعود حيثيات الواقعة كما ذكرت الأم خلال جلسة المحكمة، إلى قيام ابنتها بطردها من منزلها، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم رغبة زوج ابنتها الثالث، والذي تزوجته حديثاً، في وجودها بالمنزل، وذلك لتدخلها في شؤون أحفادها (أبناء ابنتها من الأزواج السابقين).

وأفادت الأم أنه في يوم واقعة الطرد، نشب خلاف بينها وبين زوج ابنتها، إثر قيام الأخير بضرب حفيدها الأكبر على جسده، مشيرة إلى أنها شرعت فور معرفتها بالأمر في توبيخ زوج ابنتها وتحذيره من التعرض لحفيدها مرة أخرى، خاصة وأنه لا يعمل، ولديه سوابق قضائية، فضلاً عن كونه يقيم في منزل ابنتها، مضيفة "أن تدخل الجدة في شؤون أحفادها، يعتبر أمراً دارج الحدوث، كونها الأكبر في السن والأقدر على رعايتهم لخبرتها في الحياة".

وتابعت: بعد ذلك توجهت إلى غرفتي للنوم وأخذ قسط من الراحة، لأتفاجأ بعد ذلك بابنتي الصغيرة وهي توقظني من نومي، وتبلغني أن شقيقتها قامت بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المنزل، موجهة لي تهمة الاعتداء عليها بالضرب، ليتم في نهاية الأمر إخراجي من المنزل وإحالتي إلى المحكمة بتهمة الاعتداء.