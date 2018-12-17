شرطة أبوظبي تضبط 60 كيلو "هيروين" مدفونة تحت الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي، في عملية أطلقت عليها "عاصفة الموت" عصابة مكونة من 3 آسيويين، بحوزتهم 60 كيلو جرامات ونصف من مخدر الهيروين النقي، مدفونة في باطن أرضية ورشة تجارية لبيع قطع غيار المركبات المستعملة في إحدى المناطق الصناعية ، وجزء منها مخبأة في تجاويف سرية بحشوة أبواب السيارات المستعملة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و45 سنة، أحدهم شريك في إدارة الورشة، والآخر مستثمر، والثالث قادم بتأشيرة زيارة.

وذكر العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أن الضبطية حققت إنجازاً أمنياً في محاربة تجارة المخدرات، و فككت النشاط الإجرامي لتلك العصابة.

وأوضح أن الواقعة، تعـدّ امتداداً واستكمالاً لقضية "التحدي الكبير" التي تم الإعلان عن تفاصيلها في شهر أكتوبر الماضي، و أسفرت عن ضبط عصابة دولية آنذاك، بحوزتهم مخدريّ "الهيروين والكريستال"، مخفية وسط أطنان من قطع غيار المركبات في حاوية شحن بمحل صناعي في إحدى إمارات الدولة.

وقال أنه جرى تتبع تحركاتهم على مدار الساعة، ووضع خطة أمنية دقيقة للتصدّي وإحباط مخططهم الإجرامي، وحين تمّ تأكيد ساعة الصفر، جرى مداهمة الورشة، والقبض على أفراد العصابة في حالة تلبس تام بعدما ألجمتهم المفاجئة غير المتوقعة عن محاولة الهروب، لاعتقادهم أنهم في منأى عن العيون الساهرة التي كانت لهم بالمرصاد.

وأثنى على جهود رجال المكافحة لتفانيهم في أداء مسؤولياتهم بكفاءة ، مشيراً إلى أن الجُناة اعترفوا خلال الاستجواب بأن الكمية المضبوطة تخصّهم بغرض الاتجار بها، وبيعها نظير التكسّب بطريقة غير مشروعة، و تم إحالتهم مع محرّزات وأدوات الجريمة إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.