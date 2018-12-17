شرطة أبوظبي تنقذ شاباً مواطناً من أصحاب الهمم علقت دراجته في الرمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أنقذت شرطة أبوظبي شاباً مواطناً من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 25 عاماً عالقاً بدراجته النارية في الرمال بمنطقة الضبعية في أبوظبي، وقدمت الرعاية اللازمة له.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية، أنه وفور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية وطيران شرطة أبوظبي بعمليات البحث والإنقاذ وقامت بتعقب أثر الدراجة على الرمال وتكللت المهمة بالنجاح في العثور على الشاب المواطن عالقاً بدراجته في الرمال بالمنطقة المذكورة.

ولفت إلى أن الفرق الشرطية أعطت أولوية قصوى للمهمة الإنسانية نسبة لما تتميز به من طبيعة خاصة حيث إن الشخص المفقود هو من أصحاب الهمم مما يتطلب سرعة العثور عليه وتقديم الرعاية له. وحذر الظاهري من ترك أصحاب الهمم يقودون دراجات نارية في الأماكن البرية دون مرافقتهم.