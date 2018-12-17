يسرق شقة ويتلف محتوياتها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

لم يكتفِ لص بسرقة إحدى الشقق السكنية، بل قام بإتلاف محتوياتها بالكامل، مستغلاً عدم وجود أصحابها أثناء ذلك، فيما قام المجني عليه بالتنازل عن حقه.

واستمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، إلى أقوال المشتكي، الذي أكد أنه لا يعرف المتهم، وهو عربي الجنسية، ولم يسبق له رؤيته إلا عندما تواصلت معه الشرطة، وأبلغته بالقبض على الجاني، الذي تطابقت بصماته مع البصمات التي عثر عليها داخل الشقة محل الواقعة. فيما قال المتهم: إنه يعرف المجني عليه، ووجود بصمته في المنزل أمر طبيعي، حيث كان يعمل لديه، ودخل المنزل أثناء غيابه، ولم يكن هناك سوى الخادمة وأطفاله، وقام بإصلاح النوافذ وخزائن المطبخ، بحكم عمله في مجال صيانة الأبواب والخزائن.