مسافر يستولي على بطاقتين ائتمانيتين في الطائرة ويعود إلى بلاده

المصدر: دبي-رامي عايش

قرر مسافر ترانزيت أفريقي العودة إلى موطنه من مطار دبي، بعد وصوله إليه ببضع ساعات بنية استكمال رحلته إلى إحدى الدول الآسيوية، مخافة إلقاء السلطات الأمنية القبض عليه في رحلة العودة من تلك الدولة الآسيوية، بعد عثوره على محفظة داخل الطائرة التي نقلته من موطنه إلى مطار دبي، وفي داخلها بطاقتان ائتمانيتان استخدمهما في شراء تذكرة على درجة رجال الأعمال، ومجوهرات وساعات ثمينة وهواتف متحركة وأشياء أخرى من السوق الحرة بقيمة 71 ألف درهم.

وتفيد تفاصيل القضية أن المتهم حضر إلى مطار دبي الدولي بتاريخ 20 أغسطس الماضي قادما من موطنه الأفريقي، ليواصل رحلته إلى دولة آسيوية، ولدى خروجه من الطائرة عثر على محفظة بين الكراسي ولكونه كان من أواخر الأشخاص الذين غادروا الطائرة، فقد استولى على المحفظة، ووضعها في جيبه، ومن ثم توجه إلى السوق الحرة واستخدم البطاقتين الائتمانيتين في شراء بعض الأصناف، مستغلا عدم طلب موظفي السوق الرقم السري لتلك البطاقتين، وخوفا من اكشتاف أمره قرر العودة إلى موطنه وإلغاء رحلته إلى الدولة الآسيوية.

وتوجه إلى مكتب شركة الطيران، واشترى تذكرة رجال الأعمال بقيمة 13 ألف درهم مستخدما إحدى البطاقتين وتمكن من السفر.

وفي 29 من سبتمبر، حضر المتهم إلى مطار دبي كمسافر ترانزيت إلى دولة أوروبية، وألقي القبض عليه بموجب تعميم صادر بحقه، ليقر وقتها باستيلائه على البطاقتين الائتمانيتين واستخدامهما في شراء تذكرة رجال الأعمال وأشياء أخرى من السوق الحرة، مستخدما بطاقة صعود إلى الطائرة عائدة لشخص آخر حتى لا يتم اكتشاف أمره أمام موظفي السوق.

وقد استدلت الأجهزة الأمنية على هوية المتهم، كونه استخدم إحدى البطاقتين الائتمانيتين في شراء تذكرة العودة باسمه.