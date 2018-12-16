"استئناف أبوظبي" تؤيد أحكام الإدانة بحق المسيء لـ "كشونة"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المدان بسب وقذف أحد مشاهير مواقع التواصل الإماراتية "كشونة".

وعليه فإن المحكمة تكون بذلك قد أيدت أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة أول درجة والتي قضت يوم 17 من سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم، بتغريمه مبلغ 300 ألف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط وإلزامه بالمصاريف.

وبقبول دعوى التعويض المدني التي تقدمت بها المحامية عبير الدهماني عن موكلتها "كشونة"، والتي ستسمح لهم بالحصول على تعويض مالي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بـ "كشونة"، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مؤقت قيمته 21 ألف درهم إلى حين الفصل في دعوى التعويض.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم الشاكية ببلاغ تتهم فيه أحد مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع «انستغرام»، يظهر فيه وهو يوجه عبارات شتم وقذف في حقها، بعد ظهورها في أحد المقاطع التي لاقت رواجاً كبيراً وجدلاً بين المستخدمين.

واعتبرت الشاكية أن ما تلفظ به المتهم يحط من سمعتها، وقدرها ويخدش شرفها وحياءها، ويعرض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى لإصابتها بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال هذه المقاطع للمجني عليها، بعد أن تم تداولها بشكل واسع.

ووفقاً للمادة 20 من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.